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Bilecik Baro Başkanı Av. Halime Aynur, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i ziyaret etti.

Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen görüşmede, kurumlar arası ilişkiler görüşüldü. Rektör Beydemir, Av. Aynur’a Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde yapılan çalışmaları anlatmasının ardında ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Baro Başkanı Av. Aynur ise, üniversitenin çalışmalarında başarı diledi.

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