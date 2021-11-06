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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye Meclis üyelerine kadına yönelik şiddet ile ilgili sunum yapıldı

İHA

Belediye Meclis üyelerine kadına yönelik şiddet ile ilgili sunum yapıldı

Bozüyük Belediye Meclisi Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı öncesinde meclis üyelerine Bozüyük Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kadına Yönelik Şiddet ile ilgili bir sunum yapıldı.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, sunum ile ilgili olarak Meclis Toplantısı öncesinde Bozüyük Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Murat Akcan’ı kürsüye davet etti. Kürsüye gelen Müdür Murat Akcan “Kadına Yönelik Şiddetle ilgili mücadele kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tüm bakanlıklar nezdinde hummalı bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmaya ilişkin Ulusal Eylem Planları düzenleniyor. Bunlarla ilgili illerimizde ve ilçelerimizde kaymakamlıklarımızın başkanlığında komisyonlar oluşturuluyor. Bu komisyonlarda Belediye Başkanlığımızda yer alıyor, burada aldığımız kararlar gereği siz meclis üyelerimize farkındalık olması amacıyla, bilgilendirmek amacıyla bir sunum hazırladık” diyerek sözü Sosyal Çalışmacı Zeynep Gündüver’e bıraktı.
Sosyal çalışmacı Zeynep Gündüver ailenin tanımını yaparak başladığı konuşmasında “Aile toplumun temelidir. Sağlıklı toplumu sağlıklı aileler oluşturur” dedi. Konuşmasının devamında aile içi şiddetin ve ev içi şiddeti anlatan Gündüver “Genel olarak; bir aile üyesinin diğer üyelerinden birine fiziksel, psikolojik, cinsel veya ekonomik olarak hükmetmesi veya zarar vermesi ev içi şiddettir. Aile içi şiddet ise akrabalarınızın yada sizin akrabalarınızla eşlerin, çocukların akrabaların birbirine uğrattığı her türlü şiddeti kapsar” diyerek şiddet türleri hakkında bilgi verdi.
Böyle bir şiddete maruz kalındığında “kol kırılır yen içinde kalır” sözüne uygun hareket edilmemesi aksine bunun duyurulması gerektiğine vurgu yapan Gündüver Aile içi şiddete uğranıldığında veya aile içi şiddete uğrama riski söz konusu olduğunda başvurulabilecek yerler konusunda bilgi verdi. Sosyal çalışmacı Zeynep Gündüver sunumunun sonunda ise Emniyet Genel Müdürlüğü’nün geliştirdiği Kades uygulaması ve 4. Ulusal Eylem Planı hakkında da bilgiler verdi.
Sunumun sonunda tekrar söz alan Bozüyük Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Murat Akcan kendilerine bu fırsatı veren Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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