Osmaneli'nde KOSGEB desteklerine yönelik çalıştay düzenlendi Başkan Şahin, "Her girişimci 160 bin liraya kadar destek alabilecek”

Osmaneli Belediyesi ve bir kalkınma ajansı tarafından “Kaliteli Girişimci Güçlü Rekabet Projesi” kapsamında yeni girişimcilerin devlet destekleri ile buluşturulması için KOSGEB desteklerine yönelik çalıştay düzenlendi. Çalıştayda konuşma yapan Başkan Şahin, “İmalat sektöründe işletme kuran her bir girişimci 160 bin liraya kadar destek alabilecek” ifadelerinin altını çizdi.

Osmaneli Belediyesi ve bir kalkınma ajansı tarafından finanse edilen “Kaliteli Girişimci Güçlü Rekabet Projesi” kapsamında yeni girişimcilerin devlet destekleri ile buluşturulması için Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteklerine yönelik girişimcilik çalıştayı düzenlendi. KOSGEB Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) Uzmanı Mustafa Fatih Razbonyalı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi akademisyeni Prof. Dr. İsa İpçioğlu ve Osmaneli Belediye Başkanı aynı zamanda Bilecik’in tek Yeminli Mali Müşaviri olan Münür Şahin'in katılımı ile gerçekleştirilen çalıştay girişimcilik merkezi konferans salonunda gerçekleştirildi.

“İmalat sektöründe işletme kuran her bir girişimci 160 bin liraya kadar destek alabilecek”

Çalıştay da girişimcileri bilgilendiren Başkan Şahin, “Bilecik'te ve Osmaneli'nde çeşitli sektörlerde işletme kurmayı düşünen, yeni işletmesini kuran girişimciler ile girişimcilik merkezinde yer tahsis edip işletme kurmalarını sağlanan kadın girişimciler kooperatifi, 8 meslek ve sanat girişimcisi devlet destekleri ile buluşturuldu. İmalat sektöründe işletme kuran her bir girişimci 160 bin liraya kadar destek alabilecek” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan çalıştaya katılan her girişimci işletme konuları hakkında soru cevap şeklinde çalıştaya katılan mentorlerden bilgi aldılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.