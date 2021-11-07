Başkan Tekin, öğrencilerin istek ve şikayetlerini dinledi

Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Lütfü Akyüz ve gençlik merkezi gönüllüleri, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’i ziyaret ederek istek ve şikayetlerini dile getirdi.

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Lütfü Akyüz, Pazaryeri Gençlik Merkezi gönüllüleri ve Pazaryeri Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim gören öğrencileri kabul etti. Başkan Tekin yaptığı sohbet sonrasında, “Yüksek okulumuza yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin isteklerini, şikayetlerini dinledik. Gençlerimiz ve ilçemize eğitim için gelen öğrencilerimiz başımızın tacı. Ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı Gençlik Spor Müdürümüz Lütfü Akyüz‘e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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