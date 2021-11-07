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Türkiye’de sadece Bilecik’te üretilen endüstriyel bitki şerbetçiotunda kriz büyüyor Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay: "Çiftçilerimizin her zaman yanındayız" "Şerbetçiotunu biraz daha verimli kullanma açısından neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz"

İHA

Türkiye’de sadece Bilecik’te üretilen endüstriyel bitki şerbetçiotunda kriz büyüyor Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay: "Çiftçilerimizin her zaman yanındayız" "Şerbetçiotunu biraz daha verimli kullanma açısından neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz"

Türkiye’de sadece Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde üretilen ve başta gıda olmak üzere birçok sektörde kullanılan endüstriyel bitki şerbetçiotu üretici çiftçilerin sözleşmeleri alıcı kurum tarafından bitirilirken, bazı çiftçiler şerbetçiotu tarlalarını bozmak zorunda kaldı.
Pazaryeri'nde 400 kayıtlı çiftçinin yılda 150 ton ürettiği, geçim kaynağı olan ve Türkiye’de iklim şartları nedeniyle sadece ilçede yetişen şerbetçiotu alan fabrikasının yüzde 25 küçülmeye gitme kararı alması ardından 10 yıllık sözleşmesi dolan üreticiden mahsul almayacağını açıkladı. Fabrika ile 10 yıllık sözleşmeleri dolan 82 üretici çiftçinin sözleşmeleri feshedilirken, 82 üretici çiftçinin yaklaşık 400 dekar alan şerbetçiotu arazisi bulunuyor. Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Ziraat Odası Başkanı Harun İphar ve OtGül Kooperatifi Başkanı Zafer Kozpınar’ın katılımıyla ilçedeki şerbetçiotu üreticileri ile birlikte değerlendirme toplantısı yapıldı.

"Çiftçilerimizin her zaman yanındayız"
Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, toplantıda yaptığı açıklamada şerbetçiotuyla ilgili alıcı firma ile görüşmelerin devam ettiğini, önümüzdeki günlerde sonuçlanmasını beklediklerini söyleyerek, "Türkiye’de sadece Pazaryeri ilçemizde yetişen gıdadan kozmetiğe ve birçok alanda kullanılan şerbetçiotunun daha çok alanlarda kullanımı için çalışmalara başladık. Belediye başkanımız ve ziraat odası başkanımız ile sürekli diyalog içerisinde gerekli araştırmalar sonrası şerbetçiotunun başka sektörlerde kullanımı için gerekli kurumlar ile irtibat halindeyiz. Çiftçilerimizin her zaman yanındayız" dedi.

"Şerbetçiotunu biraz daha verimli kullanma açısından neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz"
Kaymakam Altay, “Endemik bitki olan şerbetçiotu üreticilerimizin sıkıntıları vardı, onları dinlemiş olduk. Buradaki firma ile satışı ile ilgili sıkıntılarımız vardı. Ne yapabileceğimiz konusunda alternatif olarak ne üretebiliriz onları konuştuk. Allah’ın izni ile üreticilerimizin anlık olan, ileride ve geleceğe yönelik olarak yapacaklarımızı planlayıp tekrardan inşallah üreticilerimiz ile bir araya geleceğiz. Şerbetçi otunu biraz daha verimli kullanma açısından neler yapabileceğimizi değerlendirip ilerideki senelerde üretimi artırmak hem de daha fazla gelir sağlamak adına çalışmalar yapacağız inşallah” diye konuştu.

"İlçede bir bilgi kirliliği var, onu toparlamak adına çiftçilerimizi bilgilendirme amaçlı toplantı düzenlendik"
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de, “Devleti ile milleti ile kaymakamlık olarak belediye olarak çiftçimizin her zaman yanındayız. Şerbetçiotu konusunda da yanında olmaya devam ediyoruz. İlçede bir bilgi kirliliği var, onu toparlamak adına çiftçilerimizi bilgilendirme amaçlı toplantı düzenlendik. Ziraat odası başkanımız burada kooperatif başkanımız burada hep birlikte ilçemizin sorunlarına değiniyoruz” dedi.
OtGül Kooperatifi Başkanı Zafer Kozpınar ise, “Çiftçilerimizin yanındayız. Gerekli çalışmaları yapıyoruz. Sağ olsun kaymakamımız devletimiz arkamızda. Bundan sonra inşallah daha güzel şeyler olacak, sonuna kadar mücadelemiz devam edecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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