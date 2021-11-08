Tartıştığı arkadaşını tabancayla vurarak ağır yaraladı

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK´te O.B. (30), birlikte alkol alırken tartıştığı C.Ş.A.´yı (32) tabancayla ateş ederek ağır yaraladıktan sonra kaçtı. Polisin takibi sonucu evininde önünde yakalanan O.B. gözaltına alınırken, ağır yaraladığı C.Ş.A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Aşağıköy Mahallesi´ndeki köprü altında alkol alan O.B. ile arkadaşı C.Ş.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Şüpheli O.B., belinden çıkardığı tabanca ile C.Ş.A.´ya ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan C.Ş.A., ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli O.B.´yi evine kadar süren takibin ardından yakalayıp gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen O.B. işlemleri için emniyete götürüldü. Silahla yaralanan C.Ş.A.´nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, olay yerinde yapılan araştırmada tabancanın yanı sıra çok sayıda boş kovan bulundu. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2021-11-08 00:38:48
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