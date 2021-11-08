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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'teki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

İHA

Bilecik'teki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Bilecik'te iki aracın kafaya kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre; Bilecik'ten Söğüt ilçesine seyir halinde olan Furkan M. yönetimindeki yabancı plakalı kargo dağıtım aracı, ilçe girişine geldiği esnada karşı yönden gelen Hüseyin Akalın (75) idaresindeki 67 ZN 448 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan eşi Halise Akalın (72) olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen karı kocanın cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından Söğüt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Diğer sürücü kazayı yara almadan atlatırken, ifadesi alınmak üzere Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, ölen karı kocanın Küre köyüne yolculuk yaptıkları öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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