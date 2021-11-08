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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik´te silahla yaralamaya 4 gözaltı

DHA

Bilecik´te silahla yaralamaya 4 gözaltı


Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK´te dün alkol aldığı arkadaşı C.Ş.A.´yı aralarında çıkan tartışmada tabancayla yaralayan şüpheli O.B. ile olayla bağlantılı olduğu tespit edilerek gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Aşağıköy Mahallesi´ndeki köprü altında dün gece alkol alan O.B. ile arkadaşı C.Ş.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Şüpheli O.B., belinden çıkardığı tabanca ile C.Ş.A.´ya ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan C.Ş.A., ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri başlatılan soruşturma kapsamında olaydan sonra kaçan şüpheli O.B., yakalanarak gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen O.B.´nin arkadaşları I.K., O.K. ve C.A. da polis ekiplerince gözaltına alındı. 4 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2021-11-08 19:48:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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