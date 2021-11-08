Karı-koca trafik kazasında hayatını kaybetti

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Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK´in Söğüt ilçesinde hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Hüseyin Akalın (75) ve eşi Halise Akalın (72) hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Söğüt ilçesinde meydana geldi. Furkan M. yönetimindeki VLK-K yabancı plakalı ticari araç, karşı yönden gelen Hüseyin Akalın idaresindeki 67 ZN 448 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hüseyin Akalın ile yanındaki eşi Halise Akalın olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen çiftin cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından Söğüt Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Sürücü Furkan M. ise devrilerek yan yatan araçta kazayı yara almadan atlatırken, ifadesi alınmak üzere Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2021-11-08 19:51:32



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