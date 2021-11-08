Bilecik´te silahla yaralamaya 4 gözaltı (2)

Ölüler ve yaralılar var! Trafikte kurşun yağmuru!

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4 ŞÜPHELİDE TUTUKLANDI

Bilecik´te dün alkol aldığı arkadaşı C.Ş.A.´yı aralarında çıkan tartışmada tabancayla yaralayan şüpheli O.B. ile olayla bağlantılı olduğu tespit edilerek gözaltına alınan I.K., O.K. ve C.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2021-11-08 20:49:52



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