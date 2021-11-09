(ÖZEL) Ev hanımları arasında kıran kırana halı saha futbol maçı Bir saatlik de olsa evlerinden çıkıp bulaşık, ütü, çamaşır ve temizliği unuttular Güneşspor Kulübü Yardımlaşma ve Dayanışma grubu üyesi Burçin Köroğlu; "Günlük rutin ev işlerinden bunalan hem cinslerimize biraz olsun moral depoladık" Ev hanımlarından Zeynep Karabulut; "Bulaşığı, çamaşırı unuttuk kendimizi yeşil sahalarda bulduk"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Ev hanımları arasında kıran kırana halı saha futbol maçı Bir saatlik de olsa evlerinden çıkıp bulaşık, ütü, çamaşır ve temizliği unuttular Güneşspor Kulübü Yardımlaşma ve Dayanışma grubu üyesi Burçin Köroğlu; "Günlük rutin ev işlerinden bunalan hem cinslerimize biraz olsun moral depoladık" Ev hanımlarından Zeynep Karabulut; "Bulaşığı, çamaşırı unuttuk kendimizi yeşil sahalarda bulduk"

İHA

(ÖZEL) Ev hanımları arasında kıran kırana halı saha futbol maçı Bir saatlik de olsa evlerinden çıkıp bulaşık, ütü, çamaşır ve temizliği unuttular Güneşspor Kulübü Yardımlaşma ve Dayanışma grubu üyesi Burçin Köroğlu; "Günlük rutin ev işlerinden bunalan hem cinslerimize biraz olsun moral depoladık" Ev hanımlarından Zeynep Karabulut; "Bulaşığı, çamaşırı unuttuk kendimizi yeşil sahalarda bulduk"

Bilecik'te bir grup ev hanımı bir saatlik de olsa bulaşık, ütü, çamaşır ve temizliği unuttu. Kendi aralarında kiraladıkları halı sahada kıran kıran futbol maçı yapan hanımlar "Artık sahalarda bizler de varız" dediler.
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 'Artık sahalarda bizlerde varız' sloganıyla yola çıkan ev hanımları halı saha kiralayıp maç yaptılar. Renkli görüntülere sahne olan hanımların futbol maçını takip eden çok sayıda bayan taraftar da karşılaşma boyunca takımlarını desteklediler. Günlük ev işlerini bırakıp bir saatlik de olsa bulaşık, ütü, çamaşır ve temizliği unutan kadınların kıran kırana maçı görülmeye değerdi.

"Günlük rutin ev işlerinden bunalan hem cinslerimize biraz olsun moral depoladık"
Ev hanımı ve Güneşspor Kulübü Yardımlaşma ve Dayanışma Grubu üyesi Burçin Köroğlu, oynadıkları halı saha maçı ile stres attıklarını söyleyerek, "Ev hanımları olarak yaşamın her alanında olduğumuz gibi yeşil sahalarda da yer alalım düşüncesiyle yola çıktık. Günlük rutin ev işlerinden bunalan hem cinslerimize biraz olsun moral kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinliğe karar verdik. Halı saha kiralayalım ve maç yapalım dedik. Başlangıçta acaba yapabilir miyiz diyerek çekimser kalsak da başardık ve güzel bir etkinliğe imza attık. Sahalarda ve tribünde var olan kadınlarımız ile birlikte eğlenceli ve çok güzel vakit geçirdik. Kadınlarımızın yaşamın her kulvarında olmalarını arzuluyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğimiz ile bunu da başardığımıza inanıyorum” dedi.

"Bulaşığı, çamaşırı unuttuk kendimizi yeşil sahalarda bulduk"
Ev hanımlarından Zeynep Karabulut, futbol işinin üstesinden gelebileceklerini göstermiş olduklarını anlatarak, "Çok güzel, eğlenceli ve farklı bir etkinlik oldu. Kısa süreliğine de olsa bulaşığı, çamaşırı ev işlerini unutuverdik. Kendimizi bir anda yeşil sahalarda bulduk. Fairplay ruhunda futbol içerisinde olabileceğimizi ve bu işin üstesinden gelebileceğimizi de gösterdik. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği olan Güneşspor Kulübü Yardımlaşma ve Dayanışma Grubu kadınlarına ve Güneşspor yöneticilerine çok teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik’te silahlı yaralama olayına karışan 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Bilecik’te silahlı yaralama olayına karışan 4 kişi ...
Bilecik´te silahla yaralamaya 4 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Bilecik´te silahla yaralamaya 4 gözaltı (2)
Karı-koca trafik kazasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Karı-koca trafik kazasında hayatını kaybetti
Bilecik´te silahla yaralamaya 4 gözaltı
YEREL HABERLER Bilecik´te silahla yaralamaya 4 gözaltı
Bozüyük Belediyesi Türk Sanat Müziği korosu çalışmalarına yeniden başladı
YEREL HABERLER Bozüyük Belediyesi Türk Sanat Müziği korosu ...
Silahlı yaralama olayına karışan 4 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Silahlı yaralama olayına karışan 4 kişi adliyeye sevk ...
(ÖZEL) Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkes hurma hasadında Erkekler topluyor, kadınlar kasaları diziyor Bilecik, hurma festivaline hazırlanıyor Küplü Köyü Muhtarı Hüseyin Demirbaş; "Üretici memnun, tüketici memnun" "Köyün girişine hurma ağacı heykeli dikeceğiz" Hurma üreticisi Ömer Duman; "Bizim için güzel bir gelir kaynağı" Diğer bir hurma üreticisi Gülten Duman; "Kurutma tesisimiz olsa bu ürünü kuruturuz, şuan 6 lira olan hurma kuruyunca 60 TL oluyor kilosu"
YEREL HABERLER (ÖZEL) Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine ...
Ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan şahsı AFAD buldu
YEREL HABERLER Ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan şahsı AFAD ...
Kapalı pazarda boya ve işaretleme çalışmaları yapıldı
YEREL HABERLER Kapalı pazarda boya ve işaretleme çalışmaları yapıldı
Bilecik'teki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bilecik'teki trafik kazasında 2 kişi hayatını ...
Başkan Bakkalcıoğlu, sporcuları yalnız bırakmadı "Bizim Kızlar"ın galibiyet serisi bozuldu
YEREL HABERLER Başkan Bakkalcıoğlu, sporcuları yalnız ...
Dış sıvaları tehlike oluşturan mahalle konaklarında onarım çalışmaları
YEREL HABERLER Dış sıvaları tehlike oluşturan mahalle konaklarında ...
Osmaneli'nde enerji yatırımları masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Osmaneli'nde enerji yatırımları masaya yatırıldı
Bilecik’te silah operasyonu
YEREL HABERLER Bilecik’te silah operasyonu
Tartıştığı arkadaşını tabancayla vurarak ağır yaraladı
YEREL HABERLER Tartıştığı arkadaşını tabancayla vurarak ağır ...
Bilecik’te arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bilecik’te arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1 kişi ...
Bilecik’te şehir içi dolmuş ücretlerine zam istendi Valilikten şehir içi dolmuş fiyat tarifesindeki artışa itiraz
YEREL HABERLER Bilecik’te şehir içi dolmuş ücretlerine zam ...
Bilecik vaka sayı en çok artan 10 il arasına girdi
YEREL HABERLER Bilecik vaka sayı en çok artan 10 il arasına girdi
Bilecikspor zorda olsa kazanması bilgi
YEREL HABERLER Bilecikspor zorda olsa kazanması bilgi
90+8’de gelen gol sonrası saha karıştı Maç içinde gergin dakikalar yaşanırken, maç sonunda da ortalık karıştı
YEREL HABERLER 90+8’de gelen gol sonrası saha karıştı Maç içinde ...
Türkiye’de sadece Bilecik’te üretilen endüstriyel bitki şerbetçiotunda kriz büyüyor Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay: "Çiftçilerimizin her zaman yanındayız" "Şerbetçiotunu biraz daha verimli kullanma açısından neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz"
YEREL HABERLER Türkiye’de sadece Bilecik’te üretilen endüstriyel ...
Başkan Tekin, öğrencilerin istek ve şikayetlerini dinledi
YEREL HABERLER Başkan Tekin, öğrencilerin istek ve şikayetlerini ...
Tuğgeneralden Rektör Beydemir'e ziyaret
YEREL HABERLER Tuğgeneralden Rektör Beydemir'e ziyaret
Başkan Tekin "Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar" programına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Tekin "Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar" ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.