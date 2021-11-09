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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil ile bisiklet çarpıştı; 11 yaşındaki çocuk yaralandı

İHA

Otomobil ile bisiklet çarpıştı; 11 yaşındaki çocuk yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki bir otomobilin karşı yönden gelen bisiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza; Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi Şehit Ayhan Ünver Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halindeki Özge K. idaresindeki 11 ABA 420 plakalı otomobili ile karşı istikametten gelen sürücüsü Gholam Ghadir H. (11) olan bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen 11 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk yaralandı. Yaralı olan yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı çocuğun sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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