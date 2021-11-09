Bilecik'te boş besihane çıkan yangın zamanında müdahale ile söndürüldü

Bilecik'te besihane olarak kullanılan boş yerde çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahale ile söndürüldü.

Bilecik merkeze bağlı Kurtköy'de içinde hayvan olmayan bir besihane henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören köylüler durumu hemen jandarmaya haber verdi. Alevler besihane çevresindeki otluk alana da sıçrarken, yangına Bilecik, Bozüyük ve Pazaryeri belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın diğer besihanelere sıçramadan söndürülürken, üzeri çadır ile kaplı besihane büyük zarar gördü.

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