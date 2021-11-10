Atatürk'e mektup yazıp postayla Anıtkabir'e gönderdiler Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; "Çocuklara Atatürk ve vatan sevgisini öğretmek en önemli amaçlarımızdan biridir’’ Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver; "Çocuklarımızla bugün çok anlamlı mektuplar yazdık"

Bilecik'te minik öğrenciler Atatürk'e yazdıkları mektupları Anıtkabir adresine posta yoluyla gönderdiler. Minikler yazdıkları mektupları okurken heyecanları yüzlerine yansıdı.

Bilecik Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk’ü Anma programı kapsamında bir araya gelen ilkokul öğrenciler ile Belediye Başkanı Semih Şahin, Atatürk’e yazdıkları mektupları Anıtkabir adresine posta yoluyla gönderdi. Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesinde öğrencileri ağırlayan Belediye Başkanı Semih Şahin, önce müzede yer alan Cumhuriyet Odası’nı öğrencilerle birlikte gezerek, tarihi gramofondan müzik dinledi, daha sonra Atatürk’e mektup yazdılar.

‘’Benim de Atatürk’e diyeceklerim var’’ ifadelerini kullanan Başkan Şahin mektubunda; ‘’Sevgili Atam. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla yüreğimizde ve aklımızda hep yaşadığınızı bilmenizi isterim. Laik, demokratik Cumhuriyet’imizi ilelebet yaşatacağımıza söz veriyorum’’ İfadelerini kullandı.



‘’Çocuklara Atatürk ve vatan sevgisini öğretmek en önemli amaçlarımızdan biridir’’

Programda yer alan öğrenciler daha sonra yazdıkları mektupları okuyarak, duygu ve düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaştı. Belediye Başkanı Semih Şahin daha sonra öğrencilere hediye vererek hatıra fotoğrafları çektirdi. Program hakkında basın mensuplarına bilgi veren Başkan Şahin, ‘’Çocuklarımızın bu heyecanı aslında beni de heyecanlandırıyor. Onlar bana coşku ve mutluluk veriyor. Çocuklarımız çok güzel, çok temiz ve çok saf. Onlara Atatürk ve vatan sevgisini öğretmek en önemli amaçlarımızdan biri. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Gençlerimiz bugünümüz, çocuklar ise geleceğimiz. Biz de onlar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ‘’ ifadelerini kullandı.



"Çocuklarımızla bugün çok anlamlı mektuplar yazdık"

Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver ise, "Çocuklarımızla bugün çok anlamlı mektuplar yazdık. Bu mektupları anlamlı bir zarfla Anıtkabire gönderdik. 5 Aralık 1920 Bilecik Mülakatının 100'üncü yılında Bilecik Belediyesi olarak bastırdığımız özel zarflarımız ve pullarımız vardı. Böyle anlamı bir güne böyle bir zarfla göndermek bizim için önemliydi. Bu zarfımızda Mustafa Kemal Atatürk'ün Bilecik Mülakatına gelmeden önceki 4 Aralıkta Eskişehir’den yola çıktığı fotoğraflarının pullarının olduğu özel zarfla gönderdik. Anlamlı bir gündü biz çok mutlu olduk. Mustafa kemal’in sözleri geliyor aklımıza ‘Beni görmek demek sadece yüzümü görmek demek değil, benim fikirlerimi, duygularımı anlayıp hissedebildiyseniz bu yeterlidir. Çocuklarımızla biz bugün bunu anladık, hissettik. Ona olan özlemimizi minik kalplerle birlikte daha iyi hissettik. Nice yıllarda içimizdeki özlemin dinmediği bir şekilde bu çocuklarla Atatürk sevgisini ilelebet yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Açıklamanın ardından Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver eşliğinde çocuklar PTT şubesi giderek tek tek yazdıkları mektupları Anıtkabir adresine posta yoluyla gönderdiler.

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