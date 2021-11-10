Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde 'Ayın Çalışanı' uygulaması

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün başlattığı 'Ayın Çalışanı' uygulaması kapsamında 2 çalışan teşekkür belgelerini aldı.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş tarafından çalışanlarını motive etmek amacıyla geçtiğimiz aylarda başlattığı 'Ayın Çalışanı' uygulaması 2 çalışan oldu. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü personellerinden Abdülmuttalip Meşe ile İlyas Bali uygulama kapsamında teşekkür belgelerini il müdürünün elinden aldılar. Belgeleri sahiplerine veren İl Müdürü Yoldaş, “İl Müdürlüğümüzce geçtiğimiz aylarda başlatmış olduğumuz ayın çalışanı uygulaması kapsamında bu ay arkadaşlarımızı seçmiş bulunmaktayız. Her iki arkadaşımızda görevini layıkıyla yerine getirmekte olup ayrıca özverili ve duyarlı davranışları ile farkındalık göstermişlerdir. Her iki arkadaşımızda bu davranışlarından dolayı teşekkür ediyor ve kendilerini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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