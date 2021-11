Bozüyük'te eğitimin sorunları masaya yatırıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde eğitim veren okulların sorunlarının çözülmesi amacıyla Okul Aile Birliği toplantısı yapıldı.

Halk Eğitim Merkezi salonunda yapılan toplantıya İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ve okul aile birliği üyeleri katıldı. Okulların sorunlarının görüşüldüğü toplantıda konuşan Kaymakam Adem Öztürk “Eğitim bizim için en önemli konu, en öncelikli konumuz. İlçemizdeki tüm yöneticilerin bu noktada hemfikir olduğunu özelikle söylemek istiyorum. Bizler birlik beraberlik içerisinde uyum içerisinde çalışarak eğitim konusunda ilçemizi en iyi yere ulaştırmak en iyi seviyeye getirmek için gayret göstereceğiz. Bütün mesaimizi bunun için harcayacağız. Sizlere destek olacağız. Sizlerin her zaman yanınızda olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Sorunlarınızı, sıkıntılarınızı sizlerle her zaman paylaşacağız. Ve sizlerle istişare yaparak eğitim konusunda daha iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum” dedi.

Ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından okullarla ilgili bir sunum yapıldı. Okul aile birliği üyelerinin okullarda yaşanan sorunları dile getirdiği toplantıda Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu kendisine yöneltilen soruları yanıtladı, velilerin talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Ayrıca ailelerden gelen soruları not alan Başkan Bakkalcıoğlu “Sizlerin dile getirdiği, mutlaka sizi rahatsız eden çok değerli konuların hepsini tek tek not aldım. Sizlerle önümüzdeki süreçlerde irtibata geçeceğiz. Okullarımızla ilgili elimizden ne geliyorsa yapacağız. Okullarımız, bizim ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın yetiştiği yerler” dedi.

