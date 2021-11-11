Bilecik'te kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı

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Bilecik'te meydana gelen tek taraflı trafik kazasında yaralanarak koltuğuna sıkışan tır sürücüsünü AFAD ekipleri kurtardı.

Alınan bilgilere göre; BilecikBozüyük karayolunda seyir halindeki Muharrem K. (51) yönetimindeki 03 ACK 432 plakalı tır, Şelale rampalarına geldiğinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü araç içinde sıkışırken olay yerine AFAD arama kurtarma ekibi sevk edildi. Şahıs sıkıştığı yerden yaralı şekilde kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Yaralı Muharrem K. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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