Milli Ağaçlandırma Günü’nde fidan dikildi

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes” projesi kapsamında Poyra Köyü’nde çam fidanları toprakla buluştu.

Bozüyük Poyra Köyü Kırsalı’nda yapılan ağaçlandırma çalışmalarına Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Bükme, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, Orman İşletme Müdürü Rabiye Tuncer, İlçe Müftüsü Mustafa Topal, köylüler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Orman İşletme Müdürü Rabiye Tuncer “Bizler Orman Genel Müdürlüğü mensupları olarak küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin gündemi işgal ettiği bir dönemde havanın, suyun, toprağın ve bunların oluşturduğu güzelliklerin korunması için çalışıyoruz. Ülkemizin 81 vilayetinde ayrı ayrı noktalarda 84 milyon Türk insanının her biri için 3’er adet fidanın toprakla buluşturulmasıyla devam ediyor. Bizim buradaki amacımız; zümrüt yeşili güzel bir Türkiye ortaya çıkartmak” dedi.

Ardından konuşan Kaymakam Adem Öztürk ise konuşmasında “Bu gün hepimizin bildiği gibi Cumhurbaşkanımızın aldığı karara göre ülkemiz genelinde milli ağaçlandırma günü olarak kutlanıyor. Bizde bu kapsamda ilçemizde Orman İşletme Müdürlüğümüzün öncülüğünde yerel yönetimlerimizin iş birliği ve öğrencilerimizin katkısıyla ilçemizde bu bölgede ağaçlandırma çalışmasını birlikte gerçekleştireceğiz. Ben emeği geçen başta işletme müdürümüze ve fedakârlıkla çalışan tüm personelimize, yine bu gün bu etkinlikte bizleri yalnız bırakmayan tüm kurum müdürlerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum ve inanıyorum ki bizimde ilçemizin ağaçlandırılmasında, orman varlıklarımızın artırılmasında katkımız olmasından, burada sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz, çok gururluyuz” diyerek herkese katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Protokol konuşmalarının ardından çam fidanları toprakla buluşturularak can suları verildi.

Fidan dikiminde Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, İlçe Orman İşletme Müdürü Rabiye Tuncer’e çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, “fidanların ormana dönüşmesi için hep birlikte çalışmalıyız” dedi.

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