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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Entegre Katı Atık Tesisine hayran kaldılar

İHA

Entegre Katı Atık Tesisine hayran kaldılar

Bilecik Belediyeler Birliğinin ev sahipliğinde Bilecik'te bir takım incelemeler yapan İller Bankası yetkilileri Entegre Katı Atık Tesisine hayran kaldı.
Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman ile bir çok başarıları çalışmalara imza atan birlik, İller Bankası yetkilerini kentte ağırladı. Birlik Müdürü Burhan Sağlık eşlik ettiği heyet, Bilecik Belediyeler Birliği Tarafından yapişletdevret modeliyle Kızıldamlar Köyü Uzunsırt Mevkiinde kurulan ve dünyanın en modern tesislerinden Entegre Katı Atık Tesisine hayran kaldılar.
Yapılan ziyaret sonrası bir açıklama yapan Birlik Müdürü Burhan Sağlık, "Birlik Başkanımız Mustafa Yaman’ın direktifleriyle ilimizde bir çok belediyemizi ağırladık ve tüm misafirlerimiz memnuniyet duyarak ilimizden ayrıldı. Ülkemize, ilimize ve Bilecik halkına tam çevreci ve doğa dostu bu tesisi kazandırmak bizim gurur kaynağımızdır. Bu kapsamda da uzun zamandır bilgi aktarımı yaptığımız İller Bankası yetkililerimize tesisimizi ziyaretlerinde tesisten hayranlıkla bahsederek, memnuniyetle ayrıldılar" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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