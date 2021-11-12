Pazaryeri'nde ‘Aşıklar Gecesi’ etkinliği

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Pazaryeri ilçesinde ‘Aşıklar Gecesi’ etkinliği düzenlendi.

Pazaryeri Belediyesi, İlçe Kaymakamlığı ve Gençlik Merkezi koordinesindeki etkinlik Belediye Kültür Merkezinde düzenlendi. Programa Kaymakam Ferhat Altay, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amir Vekili Emrah Turan, Gençlik Merkezi Müdürü Lütfi Akyüz, Kocaeli Darıca Erzurumlular Dernek Başkanı Muharrem Örs, Bilecik Erzurumlular Dernek Başkanı Ebu Talip Dursun, siyasi parti başkanları ve vatandaşlar katıldı. Programda Halk Ozanları Cemal Divani ve Sıtkı Eminoğlu'nun Anadolu türkülerini ve atışmalarını seslendirerek adeta kulaklardaki pasları sildi.

Öte yandan program sonunda Başkan Tekin, halk ozanlarına teşekkür ederek ilçeye ait topraktan kahve fincan seti hediye etti.

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