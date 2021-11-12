Bilecik'te 33 bin öğrenci 1'inci dönem ara tatile girdi

Bilecik'te 33 bin öğrenci 1'inci dönem ara tatile girerken, okullar 22 Kasım günü açılacak.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 33 bin öğrenci 1519 Kasım’da, 20212022 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatiline bugün çalan son ders ziliyle başladı. Covid19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 20212022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı. Birinci dönem ara tatili 15 Kasım Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ara tatil öncesi son derslerine bugün girerken, 22 Kasım’da tekrar sıralarına oturacak. 20212022 eğitim ve öğretim döneminin ara tatilinde öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek. Öğretmenler bu tarihler arasında okullara gelmeyecek ve idari izinli sayılacak.

Öte yandan ara tatilin ardından 20212022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan15 Nisan 2022’de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

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