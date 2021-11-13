Sokak hayvanları yalnız değil

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Veterinerlik hizmetleri birimi tarafından ilçe genelindeki sokak hayvanlarının besleme ve tedavileri özenle sürdürülüyor.

Ekipler vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda tedavi ihtiyacı olan can dostlarımıza gerekli sağlık taramasını ve tedaviyi gerçekleştirirken, ilçenin pek çok noktasında da beslemelere devam ediyor. Mesai mefhumu gözetilmeksizin yapılan çalışmalar kapsamında geçici havyan barınağındaki tedaviler uzun ve kısa süreli olarak gerçekleştirilirken, ilçe merkezinde ve kırsal alanlarda da sokak hayvanlarına mama takviyeleri yapılıyor.

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