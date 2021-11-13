BŞEÜ'nün 14 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencilerinin yürüttüğü toplam 14 proje Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmeye hak kazandı.

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından 2209A üniversite öğrencileri araştırma projeleri destekleme programı 2021 yılı 1'inci dönem çağrısı destek hakkı kazananların listesi açıklandı. Buna göre TÜBİTAK tarafından BŞEÜ'nün 14 proje desteklenmeye hak kazandı. Konu hakkında açıklama yapan Rektör Şükrü Beydemir, "Açıklanan listeye göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencilerinden, Onur Eroğlu, Fadime Özdemir Koçak, İsmail Poyraz, Sema Leblebici ve Ardahan Eski danışmanlığında Ali Nail Bayrakdar, Burcu Yaman, Ebru Çiloğlu, Elif Efe Enver, Sarıoğlu Kezban, Sevde Kocabaş, Menal Yeşilli, Mertcan Avcı, Nida Sofu, Sadi Koca, Semanur Başaran, Şeyda Güngördü, Şeymanur Diken, Tayyibe Özdemir’in yürüttüğü toplam 14 proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. Öğrencileri ve danışman hocaları tebrik ederek, başarılarının devamını dilerim" dedi.

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