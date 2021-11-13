Akciğer kanserlerinin yüzde 90’ı tütün ve tütün ürünlerinin kullanımından kaynaklı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Erhan Arıkan; “Sigara içilen ortamlarda bulunmak da kanseri tetikler”

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Erhan Arıkan, akciğer kanserine yakalanan kişilerin yüzde 90’ının tütün ve tütün ürünlerinin kullanımından kaynaklandığını ve sigara içilen ortamlarda bulunmanın da kanseri tetiklediğini söyledi.

Başhekim Arıkan, Akciğer Farkındalık Ayı sebebiyle yayınladığı mesajda, akciğer kanserinin, yapısal olarak normal akciğer dokusunda bulunan hücrelerin ihtiyaç ve kontrol dışı çoğalarak akciğer içinde bir kitle (tümör) oluşturması olduğunu belirtti. Dr. Arıkan, "Akciğer kanserlerinin yaklaşık yüzde 90’ı tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı ile oluşmaktadır. Yine aynı şekilde sigara içilen ortamlarda bulunmak da kanseri tetikler. Akciğer kanseri için diğer risk faktörleri arasında kimyasallara maruziyet, radyasyon maruziyeti, hava kirliliği, tüberküloz ve ailede akciğer kanseri öyküsü de yer almaktadır” ifadelerini kullandı.



Hastalık ilerleyene kadar fark edilemeyebilir

Dr. Arıkan, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini, hastalığın ileri evreye gelinceye kadar fark edilemeyebileceğini söyleyerek, “En sık izlenen belirtiler ise geçmeyen ve giderek kötüleşen öksürük, öksürürken kan ya da kanlı balgam çıkarmak, nefes darlığı, ses kısıklığı, öksürürken ya da gülerken kötüleşen göğüs ağrısı, iştahsızlık, halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı, sürekli tekrarlayan bronşit ve zatürre gibi akciğer enfeksiyonlarıdır” ifadelerine yer verdi.

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