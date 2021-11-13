Bilecik'te bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Bilecik dahil 7 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Bilecik, Kütahya, Ankara, Manisa, Kırıkkale, İstanbul ve İzmir'deki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararlara göre, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Cihangazi ve Dombayçayırı köyleri grubu hat1 ve Cihangazi ve Dombayçayırı köyleri grubu hat2 taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'inci maddesi gereğince karar verildi.

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