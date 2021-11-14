Tuğgeneral Çolak'tan müftülüğe ziyaret

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Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’a iadei ziyarette bulundu.

İzmir Foça Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Vedat Çolak, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’u makamında ziyaret etti. Müftülük makamında gerçekleşen ziyarette Müftü Erhun, Tuğgeneral Çolak’a ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.

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