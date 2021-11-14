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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik AK Parti'de seçim işleri başkanlarıyla toplantı

İHA

Bilecik AK Parti'de seçim işleri başkanlarıyla toplantı

AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Bilecik'te il ve ilçe seçim işleri başkanlarıyla toplantı yaptı.
AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, beraberinde Bilecik İl Başkanı Serken Yıldırım, İl Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Karadayı, Merkez İlçe Seçim İşleri Başkanı Tayfun Köşşekoğu, ilçelerin seçim işleri başkanları ve teşkilat üyeleriyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda yapılan çalışmaları değerlendiren Başer, Bilecik'te 2023 seçimlerine giderken yapılacak hazırlıklar ve sandık yönetimlerinin güncellenmesi konusunda bilgilendirmeler yaparak, ilçelerde yapılması gerekenleri anlattı.

“Seçim sandıkta kazanılır ilkesiyle çalışmalara devam ediyoruz”
Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan İl Başkanı Yıldırım, “Seçim sandıkta kazanılır ilkesiyle çalışmalara devam ediyoruz. Bugün Bilecik'imizde gelerek bizleri onurlandıran Yusuf Başer Beyefendi'ye teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.
Toplantı sonunda İl Başkanı Yıldırım, Başer’e hediye takdiminde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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