Bizim Kızlar Yalova'dan galibiyetle döndü

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadınlar Voleybol Takımı; Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. liginde 5. hafta müsabakasını Semt 77 Yalovaspor Esenköy Belediyesi ile oynadı.
"Bizim Kızlar", Yalova 90. Yıl Kapalı Spor Salonunda oynanan karşılaşmada ilk iki seti 2514 ve 2520 alırken 3. seti 1725 rakip takım aldı. Son seti 2516 almayı başaran "Bizim Kızlar" maçı 31'lik skorla kazanarak deplasmandan galibiyetle döndü. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü teknik ekibinin de takip ettiği maç oldukça heyecanlı geçti. Maçın sonunda takımı ve teknik ekibi tebrik eden Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü teknik ekibi Semt 77 Yalovaspor Esenköy Belediyesi Voleybol Takımı'na başarılar diledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.