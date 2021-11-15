Bilecikspor tutulamıyor 3 penaltının olduğu müsabakayı Bilecikspor 5-2 kazandı

Çalışmalar dört yıl sürdü! Dünyanın her yerinden görmek mümkün

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik 1. Amatör Lig B grubu lideri Bilecikspor, İçköyspor deplasmanında rahat kazandı.

Bilecik 1. Amatör Lig B 5'inci haftasında Bozüyük Sentetik Sahada oynanan müsabakada Bilecikspor, İçköyspor'u 52 mağlup ederek, 5'te 5 yaptı. Maça iyi başlayan Bilecikspor 11'inci dakida Salih Yılmaz'ın golüyle 10 öne geçti. Maçın 18'inci dakikasında Mehmet Yiğit Bilecikspor'un 2'inci golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının sonucu oldu. Maçın 70'inci dakikasında Ahmet Selçuk durumu 30'a etirdi. Maçın 82'inci İçköyspor bir penaltı atışı kazanırken, topun başına geçen Sedat Ören topu filelere göndererek, durum 31'e geldi. Maçın 84'üncü Bilecikspor bir penaltı atışı kazanırken, topun başına geçen Mevlüt Ferdi Avan durumu 41'e getirdi. Maçın 88'inci dakikasında İçköysporlu Kamuran Bedevi'nin bulduğu golle durumu 42'e geldi. Maçın 90+2'inci dakikasında Bilecikspor bir penaltı atışı daha kazandı. Topun başına geçen Mevlüt Ferdi Avan durumu 52'i getiren golü buldu. Bu gol aynı zamanda maçında skoru olurken, ligde 5'te 5 yapan Bilecikspor puanını 15'e çıkardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.