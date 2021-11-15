Gol düellosunun kazanını Bayırköypor oldu

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Bölgesel Amatör Lig 3'üncü grup 3'üncü hafta müsabakasında 2 Bilecik temsilcisi karşı karşıya gelirken, kazanan Bayırköypor oldu.

Bölgesel Amatör Lig 3'üncü grup 3'üncü hafta müsabakasında Bayırköy Şehit Ömer Halisdemir Stadı'nda oynan müsabakada Bayırköyspor, Vitraspor'u 32 mağlup etti. Maça taraftar desteğiyle iyi başlayan Bayırköyspor, maçın 3'üncü dakikasında Cüneyt Balçık'ın golüyle 10 öne geçti. Maçın 8'inci dakikasında gelişen Vitraspor atağında Sedat Karademir durumu 11'e getirdi. Maçın 15'inci dakikasında Cüneyt Balçık hem kendisinin hem de takımın 2'inci golü bularak Bayırköyspor 21 öne geçirdi. Bu skor ilk yarınında skoru oldu. Maçın 79'üncü dakikasında Vitraspor Ahmetcan Karakaş'ın golüyle durumu 22'e getiren golü buldu. Maçın 84'üncü dakikasında Burak Kaptan'ın golüyle Bayırköyspor durumu 32'e getirdi. Bu golden bulunan ataklar sonuçsuz kalınca Bilecik derbisinde kazanan Bayırköypor oldu. Bayırköypor bu galibiyetle 3'üncü hafta sonunda puanını 4'e çıkarırın, lige iyi aşlayan Vitraspor 6 puanda kaldı.

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