Türk Eğitim-Sen Bilecik Şube Başkanı Veli Şahan oldu

Türk EğitimSen Bilecik Şube Başkanlığı 7. Olağan Kongresi gerçekleşirken, Veli Şahan yeni başkanlığına seçildi.

Mevcut başkan Ömer Yel'in emekliliğe ayrılması sonucu aday olmadığı Türk EğitimSen Bilecik Şube Başkanlığı 7. Olağan Kongresinde seçime tek liste halinde giren Veli Şahan yeni başkanlığına seçildi. Bilecik'te bir düğün salonunda düzenlenen kongre sonrası bir açıklama yapan Veli Şahan, "Teşkilatımızın tevdi ettiği vazife gereği, Bilecik Şubemizin Başkan Adaylığı şerefi ve bu onurlu görevin sorumluluğu tarafıma verildi. Ata ocağımız olan Türk EğitimSen'de çok uzun yıllar, bizzat sahada, İlimizde görev yaptım. Kısa bir ara vermeden sonra, Üniversitemizde görev almamdan dolayı, üniversite camiamızla da hemhal olma, hafıza oluşturma şansımız doğdu. Bugün burada olan, gönlü ve yüzü güzel insanları, davaya karşılıksız tabi olmuş kardeşlerimizi ve değerlerimizi tanıma fırsatımız oldu. Milli eğitim camiamızdaki hafızamız zaten olabildiğince taze durmakta, yanında, Üniversitemizde bulunduğum süreçteki birikimimizle, bugünden sonra Bilecik Türk Eğitim Sen, bir bütün olarak topyekûn, saha eksenli, üyesinin her an ve durumda yanında. Üzüntüsünü dert, sevincini mutluluk, ilke edinen bir düsturla Bilecik’te bugüne kadar şan ve şerefle dalgalandırılan bayrağı daha da yükseltmenin sözünü vermek istiyoruz" dedi.

Öte yandan, kongre sonunda Ömer Yel'e görevlerinde verdiği başarılar çalışmalar sonucunda bir takım hediyeler takdim edildi.

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