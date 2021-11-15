Başkan Yıldırım şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım; "Şehidine sahip çıkmayan vatanına hiç sahip çıkamaz"

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

Pelitözü Gölpark’ta gerçekleşen programda AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri şehit ve gazi aileleriyle kahvaltıda buluştu. Vatan korumak için şehit ve gazi olanların haklarını asla ödeyemeyeceklerinin altını çizen Başkan Serkan Yıldırım, “Güzel bir pazar gününde gazilerimiz, şehit ailelerimiz ve yakınları ile kahvaltı programında bir araya geldik. Sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum. Sizler bizim en önemli misafirlerimizsiniz. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin değerli aileleri sizler bizlerin emanetisiniz. Başta devletimiz ve milletimiz olmak üzere bizler, sizlerin kıymetini her daim bileceğiz ve asla unutmayacağız, her zaman yanınızda olacağız. Türk milleti, vatanı için bayrağı için canını vermekten hiçbir zaman çekinmemiştir. Bugün burada bir araya gelebiliyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bu toprakları bizlere vatan yapanlara, onların yakınlarına, kahraman gazilerimize hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. Şehide saygı vatana saygıdır, şehidine, gazisine sahip çıkmayan vatanına hiç sahip çıkamaz" dedi.

Öte yandan Yıldırım, tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi ve programa katılan tüm gazi ve şehit ailelerine teşekkür etti. Başkan Yıldırım’ın tek tek masaları gezerek şehit ve gazi aileleriyle özenle ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Gördükleri ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getiren şehit ve gazi aileleri, özel günler haricinde normal günlerde dahi unutulmadıkları için kendilerini değerli hissettiklerini ifade ettiler. Kahvaltının ardında hatıra fotoğrafı çektirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.