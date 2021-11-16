(ÖZEL) Gol sevinci sonrası tribünler karıştı Seyirciye yönelik istenmeyen bir hareket sonucu kırmızı kart gören futbolcuya soyunma odasına giderken taraftarlar saldırdı, jandarma araya girdi

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Bilecik'te oynanan Bölgesel Amatör Lig karşılaşmasında buldukları gol sonrası tribünlere yönelik istenmeyen bir hareket yapan futbolcu kırmızı kart gördü, soyunma odasına giden futbolcuya taraftarlar saldırırken, jandarma araya girdi.

Bilecik'te oynanan Bölgesel Amatör Lig 3'üncü grup 3'üncü hafta müsabakasında Bayırköyspor ile Vitraspor Bayırköy Şehit Ömer Halisdemir Stadı'nda karşı karşıya geldiler. Maçın 79'uncu dakikasında Vitrasporlu Sedat Karademir skoru 22'ye getiren golü attı. Bu gol sonrası sevinçleri ev sahibi takımın bulunduğu tribün önünde yapan Vitrasporlu oyunculardan Ali Ateş istenmeyen bir hareket yapınca, yan hakemin orta hakemi uyarması sonrası kırmızı kart gördü. Oyuncu saha komiseri eşliğinde soyunma odasına giderken, yaptığı hareket veya söze sinirlenen Bayırköysporlu taraftarlar soyunma odası ile tribünleri birbirinden ayıran tellere gelerek futbolcuya saldırmaya çalıştılar. Bir taraftarın elindeki sopa gözlerden kaçmazken, araya jandarma ekipleri girmesiyle taraftarlar zor sakinleştirildi.

Öte yandan maçı Bayırköyspor 84'üncü dakikasında Burak Kaptan'ın golüyle 32 kazanırken, maç sonunda saha içinde tansiyon yükseldi.

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