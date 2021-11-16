Bilecikli sporcu Polonya’da Türk bayrağını göndere çektirdi

Polonya’da düzenlenen Kyokushın Karate Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Bilecikli sporcu Avrupa 3'üncü olarak Türk bayrağını göndere çektirdi.
Türkiye Karate Federasyonu, Kyokushin Stil Karate Şampiyonası'nın 1517 Ekim tarihlerinde Bursa Yunus Emre Spor Kompleksinde düzenlenmişti. Şampiyonada Bilecikli milli karateci İsmet Durmuş, Büyükler kategorisi 70 kilogramda altın madalya sahibi olarak Türkiye Şampiyonu olmuştu. Bu başarısı sonrası milli takıma seçilen İsmet Durmuş, Polonya’da yapılan Kyokushın Karate Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti. Durmuş, Büyükler 60 kilogramda Avrupa 3'üncüsü olarak bronz madalya kazandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.