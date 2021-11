Başkan Şahin, "Köylerimiz deprem tehdidi altında" Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin; "Çerkeşli Gölü içinde yer alan fay hattı çok tehlikeli"

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Kuzey Anadolu fay hattının Mekeceİznik hattında deprem uyarısı yapıldığı anlatarak, "Çerkeşli köyümüz başta olmak üzere bazı köylerimiz deprem tehdidi altında" dedi.

Başkan Şahin, Fransa'dan Les Batelieres Productions tarafından çekimlerine 2020 yılı Eylül ayında başlanan "The Sunken Sectets of Iznik Basilica" belgeseli çekim ekibini ilçede ağırladı. Pascal GuMerin yönetmenliğinde Araştırma Başkanı Prof Dr. Mustafa Şahin, Jeolog Prof Dr. Julia Sigoyer, Jeolog Yann Klinger, çekim ekibinden Cecile Foucher, Arkeolog Suha Cura dan oluşan ekip, Kuzey Anadolu fay hattı MudurnuGöynük,Taraklı, Geyve, Mekece, ÇerkeşliİznikGemlikMudanya kısmında yaptıkları araştırmalar hakkında Başkan Şahin'e bilgi verdiler. Heyet, Başkan Şahin'e Kuzey Anadolu deprem hattının İznikKaynarcaKaratekin, Yeşilçimen, Beşevler, ÇerkeşliMekece hattında beklenen ve 7'nin üzerinde bir şiddetle gerçekleşeceği tahmin edilen depremin yaklaşmakta olduğu ve mutlaka önlem alınması gerektiği konusunda açıklama yaptı.



"Çerkeşli Gölü içinde yer alan fay hattının çok tehlikeli"

Aldığı bilgiler sonrası bir açıklama yapan Başkan Şahin, özellikle Çerkeşli ve Çerkeşli Gölü içinde yer alan fay hattının çok tehlikeli olduğu, meydana gelebilecek büyük depremde köyümüzde gölün patlama ihtimalinin yüksek olduğunu, bunun da depremden kurtulanların göl sularına kapılarak bir felaketin yaşanmasına sebep olabileceğini söylendi. Şahin, "Osmaneli Belediyesi olarak ilçemize bağlı bu köylerde meydana gelecek deprem öncesi bilgilendirme yapılarak oluşacak can ve mal kayıplarının en alt seviyeye indirilmesi uyarısında bulunan akademisyenler ve uzmanlara teşekkür ediyoruz" dedi.

