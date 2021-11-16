Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından cadde ve sokaklardaki bölgesel asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor.

İlçe genelinde belirli bir program dâhilinde sürdürülen çalışmalar kapsamında; vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan ve çevre yolu kenarındaki alışveriş merkezlerine olan ulaşımı sağlayan Celiloğlu Caddesi ve Gazozcu Akif Caddesi'ndeki bölgesel asfalt yenileme çalışmaları sürdürülüyor. Yapılan çalışmalar ile ulaşım daha rahat ve konforlu bir hale getiriliyor.

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