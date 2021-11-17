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Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, İstanbul Maden İhracatçıları Birliğİ (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer’i ziyaret ederek, üniversiteyle müşterek yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi.

Gerçekleşen ziyarette Rektörü Beydemir’e, Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAUM) Müdürü Doç. Dr. Murat Yurdakul eşlik etti. Doğal taş ve mermer sektörüne, ihtiyaç duydukları analiz ve ölçümleri yaparak destek sağlamak, ülkede doğal taş sektörü için gerek duyulan araştırmaları yapmak, yapılmasına katkı sağlamak misyonuyla faaliyet yürüten DAUM’un, akreditasyon süreçlerinin tamamlanmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantıda İMİB ile müşterek yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

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