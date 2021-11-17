Yeni nesli 150 bin TL zam ile geldi

Caninin evi de şoke etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürünü makamında ziyaret ederek, eğitim öğretim alanında istişarelerle bulundu.

Başkan Kepez, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ziyaretinde ilçesinde ki eğitim ve öğretimle ilgili konularda istişarelerde bulunuldu. Başkan Kepez ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, il milli eğitim müdürüne Osman Gazi'nin silah arkadaşı Abdullah Mihalgazi'nin kılıcının bulunduğu tabloyu ve İnhisar Belediyesi tarafından ilçenin tanıtımına katkı sağlaması amacıyla 'Osmanlı döneminde İnhisar' kitabını hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.