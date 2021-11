Güneşspor Kulübü salon sporlarını da hayata geçiriyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Güneşspor kulübü yetkilileri saha sporlarının yanında salon sporlarını da hayata geçirmek için harekete geçti.

Güneşspor Kulübü Başkanı Ümit Kök, kulüplerinin salon sporları branşlarına dart ve bocceyi de katma gayretlerinin sonuç verdiğini söyledi. Yaptıkları görüşmeler sonucunda Dart Antrenörü Özlem Torunlar ve Bocce Antrenörü İsmail Torunlar ile anlaşma sağladıklarını Başkan Ümit Kök, "İlçemize bu branşlarda nice başarılar kazandırmak ve tüm vatandaşlarımızın ilgisini bu branşlara çekmek istiyoruz. Ümit ediyoruz ki her geçen gün bu iki branşın tanıtımını sağlayıp ilçemizi iller arasında temsil edip milli takımımıza nice sporcuları kazandıracağız. Dart branşımızın kurs kayıtları başlamış olup her yaştan vatandaşlarımızın katılımını bekliyoruz. Kurslarımız kulübümüzün sosyal tesisi Şeyh Şamil kafeteryasında gerçekleşecektir” dedi.



"Amacımız kulübümüzü ve sporcularımızı ulusal ve uluslararası alanda temsil etmek"

Güneşspor Kulübü Dart Antrenörü Özlem Torunlar ise yaptığı açıklamada “Öncelikle bana bu görevi layık gören Güneşspor Kulübü Başkanı Ümit Kök ve yönetim kuruluna teşekkürlerimi sunuyorum. Güneşspor Kulübü gibi hedefleri olan, gençliğe önem veren ve her zaman yanlarında olan köklü bir kulüpte görev almak gurur verici. Amacımız branşlarımızı en iyi şekilde tanıtıp kulübümüzü ve sporcularımızı ulusal ve uluslararası alanda temsil etmek olacak. Bu vesile ile tüm halkımızı yaş gözetmeksizin kulübümüzde açılan kurslarımıza bekliyoruz” diye belirtti.

