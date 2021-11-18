Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ‘Diyabet Günü’ nedeniyle stant açıldı.

Poliklinik binası zemin katında diyabet hastalığına dikkat çekmek için açılan stantta, masaların üzerine kan şekerini hızlı ve yavaş yükselten besinler koyularak diyabet konusunda hasta ve hasta yakınlarında farkındalık oluşturulmaya çalışıldı. Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, diyabet hastalığını tanımlayan bir açıklamada bulunarak, “Diyabet, vücudumuzda pankreas adlı salgı bezinin yeterli miktarda insülin hormonu üretmemesi ya da ürettiği insülin hormonunun etkili bir şekilde kullanılmaması durumunda gelişen bir hastalıktır. Kan şekeri düzeylerinin dengeli bir şekilde seyredilememesiyle netice verir. Diyabet hastalığı, bireylerde normalden fazla yemek yeme ve doymama hissi, sık idrara çıkma, ağızda kuruluk, tatlılık hissi ve buna bağlı olarak aşırı su içme isteği olarak belirtiler gösterebilir. Diyabet hastalığı olan bireylerin doktorun uygun gördüğü tıbbi tedavi ve diyetisyen kontrolünde bir beslenme programı ile tedavilerini sürdürmeleri gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

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