Cemile Nur Duman için sahne aldılar

Geçtiğimiz yıl, Bilecik’te boşanma aşamasında olduğu eşi Onur Acar tarafından adliye önünde babasıyla birlikte vurularak öldürülen 1 çocuk annesi Cemile Nur Duman için tiyatro oyunu sahnelendi.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahne alan oyunda her türlü şiddetin son bulması mesajı verildi. Eskişehir Odunpazarı Kent Konseyi ve Bilecik Kent Konseyi tarafından organize edilen ‘Kim Konuştu’ adlı oyunu, Belediye Başkanı Semih Şahin, Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, Eskişehir Ahbaplar Grubu Dönem Başkanı Yusuf Turan ve davetliler seyretti.

Tek dileklerinin her türlü şiddetin son bulması olduğunu belirten Belediye Başkanı Şahin, ‘’Cemile Nur Duman’ı bir kez daha anıyorum’’ ifadelerini kullandı.

Oyun sonunda tiyatro oyuncuları ellerinde Cemile Nur Duman fotoğrafları ile sahneye çıktılar.

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