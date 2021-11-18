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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köy okuluna jandarma eli değdi

İHA

Köy okuluna jandarma eli değdi

Bilecik'te Kınık Köyü İlkokulu, jandarma erler tarafından boyanarak eksikleri tamamlanmaya başlandı.
Pazaryeri Kaymakamlığı ve Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı işbirliği ile kardeş okul seçilen Kınık Köyü İlkokulu’nda jandarma ekipleri boyama işlemi gerçekleştirdi. Pazaryeri'nin tek köy okulu olan Kınık Köyü İlkokulunun sınıfları başta olmak üzere dış cepheleri de boyanırken, İlçe Kaymakamı Ferhat Altay çalışmaları yerinde inceledi.

"Kınık Köyü İlkokulumuzun sınıflarını ve dış cephesini boyama işlemini gerçekleştirdi"
Konu hakkında açıklama yapan Kaymakam Altay, "Kınık Köyümüzde bulunan ilçemizin tek köy okulu olan ilkokul Bilecik 2 . Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı ile bir proje kapsamında kardeş okul olmuştur. Bu proje kapsamında görevlendirilen jandarma erlerimiz Kınık Köyü İlkokulumuzun sınıflarını ve dış cephesini boyama işlemini gerçekleştirdi. Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak’a ilçemize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

"Okulumuzun diğer eksikleri giderilmeye çalışılıyor"
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ise, “Bugün günlerden Kınık Köyü İlkokulu. Kaymakamlığımız işbirliği ile Tugay Komutanlığımız tarafından kardeş okul olarak belirlenen okulumuzun askerlerimiz tarafından iç boyası yapıldı ve diğer eksikleri giderilmeye çalışılıyor. Kınık Köyü İlkokulumuzda bizler de kardeş kurum olarak katkı sunmak için okul personelimiz ile birlikte okulumuzun dış görüntüsünü güzelleştirme çalışması yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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