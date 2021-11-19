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Bilecik'te bin çiftçiye 60 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya; "İl genelinde 12 bin dekarlık arazide yem bitkileri alanı oluşturacağız" "Yem bitkilerinin çoğaltılmasıyla birlikte hayvancılık yapan üreticilerimizin yükünü azaltmış olacağız"

İHA

Bilecik'te bin çiftçiye 60 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya; "İl genelinde 12 bin dekarlık arazide yem bitkileri alanı oluşturacağız" "Yem bitkilerinin çoğaltılmasıyla birlikte hayvancılık yapan üreticilerimizin yükünü azaltmış olacağız"

Bilecik'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme" projesi kapsamında bin çiftçiye 60 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı.
Bilecik'in Söğüt ilçesini ziyaret eden Vali Dr. Kemal Kızılkaya, çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulundu. Vali Dr. Kızılkaya'yı, Kaymakam Ömer Faruk Tuncer, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sercan Erbaş ve İlçe Emniyet Müdürü Coşkun Bartın ile daire müdürleri karşıladı. Kaymakam Tuncer'den, yürütülen çalışmalar, projeler ve ilçe hakkında brifing alan Vali Dr. Kızılkaya, çay bahçesinde vatandaşlarla sohbetin ardından perşembe günleri kurulan kapalı pazaryerindeki sebzemeyve tezgahlarını gezerek, esnafa hayırlı işler dileğinde bulundu.
Tarihi Hamidiye İdadisinde Alp kıyafetleri dikim atölyesini ziyaret ederek, kostüm ve aksesuarları üreten tasarımcı Orhan Kocaoğlu'ndan bilgi alan Vali Dr. Kızılkaya, Kaymakam Tuncer ile birlikte 1995 yılında DiyarbakırHani kuzey bölgesindeki operasyonda şehit olan Fedai Efe'nin Kayhan Mahallesinde yaşayan annesi Hatice ve babası Mustafa Efe'yi ziyaret etti.
" İl genelinde 12 bin dekarlık arazide yem bitkileri alanı oluşturacağız"
Vali Dr. Kızılkaya daha sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ''Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme'' projesi kapsamında bin çiftçiye 60 ton yem bitkisi tohumu dağıtım törenine katıldı. Bilecik'te hayvancılık sektörünün geliştiğini ifade eden Vali Dr. Kızılkaya, ''Geçen yıl ki ile bu seneki büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısında ciddi bir artış var. Üreticimizin girdi maliyetlerinin azaltılması önemli. Bu anlamda, yem bitkilerinin çoğaltılmasıyla birlikte hayvancılık yapan üreticilerimizin yükünü azaltmış olacağız. İl genelinde 12 bin dekarlık arazide yem bitkileri alanı oluşturacağız. Ekilen tohumların bereketli, çiftçimize can suyu olmasını diliyorum" dedi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş da çiftçilerin girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle yem bitkisi tohumunu dağıttıklarını anlattı.
Konuşmaların ardından Vali Dr. Kızılkaya, Kaymakam Tuncer, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve üyeleri ile Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş, İl Özel İdaresi destekli yem bitkisi tohumlarını üreticilere dağıttı.
Vali Kızılkaya, 'Saygı Nöbeti' izledi 'Hanlı Pazarı' gezdi
Ertuğrul Gazi Türbesindeki 'Saygı Nöbeti' değişimini vatandaşlarımızla birlikte izleyen Vali Dr. Kızılkaya, yapımı devam eden Ertuğrul Gazi Mescidi ile DarulKurra' ve müştemilatı inşaatında incelemede bulunarak, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vali Kızılkaya, Söğüt ilçesindeki ziyaret ve incelemeleri sırasında 'Hanlı Pazarı' da ziyaret ederek, esnaflara hayırlı pazarlar dileğinde bulundu ve ilçeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerle sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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