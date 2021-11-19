Başkan Kepez’den Müftü Erhun’a ziyaret

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Bilecik'in İnhisar İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kepez İl Müftüsü Ali Erhun’u ziyaret etti.

İkili bir süre sohbet ederek iki kurum arası yapılabilecek müşterek çalışmaları değerlendirdi. Müftülük makamında gerçekleşen ziyarette Müftü Ali Erhun Başkan Kepez’e, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basımı gerçekleştirilen ‘İhya’adlı eseri hediye etti. Başkan Kepez de Müftü Erhun’a İnhisar’ın yöresel ürünlerinden hediye etti.

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