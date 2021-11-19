Mahalle ve köy muhtarlarına yönelik afet farkındalık eğitimleri verildi

Bilecik İl ve Afet Yönetimi Müdürlüğü (AFAD) tarafından Osmaneli'de mahalle ve köy muhtarlarına eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının “Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesinin ardından Bilecik Valiliği koordinesinde salgın koşullarına uygun olarak alanda afet farkındalık eğitimlerine devam ediliyor. Osmaneli İlçesinde 7’den 70’e afet bilincinin yerleşmesi amacıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlerde katılımcılara afetler hakkında bilgi verilerek afet öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler ile ev ve iş yerlerinde alınması gereken önlemler hakkında bilgi veriliyor. Bu kapsamda Osmaneli İlçesinde Bilecik İl ve Afet Yönetimi Müdürlüğü (AFAD) tarafından mahalle ve köy muhtarlarına İmam Hatip Lisesi Konferans salonunda 'Afet Farkındalık Eğitimi' kapsamında farkındalık düzeyinde sivil savunma hizmetleri ve seferberlik bilgisi, gönüllülük, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) afet sonrası insani yardımlar, iyileştirme, hak sahipliği ve borçlandırma ile psikososyal hizmet konularında eğitim verildi.

Osmaneli ilçesinde görev yapan mahalle ve köy muhtarlarına farkındalık eğitimi veren AFAD Eğitim sorumlusu şube Müdür vekili Mustafa Karaca özellikle depremler sırasında alınacak önlemler ile ilgili bir sunum gerçekleştirerek depremde ilk 72 saatin önemli olduğunu söyledi. Karaca, tüm vatandaşların deprem çantası hazırlamasının da önemine değinerek depreme her an hazırlıklı olunması gerektiğini dile getirdi.

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