Başkan Kepez'den, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' açıklamasına tepki İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez: "Bir İmam Hatipli ve 28 Şubat mağduru olarak ben ve ailem ve benim gibi bir çok aile hakkını asla helal etmeyecek"

Bilecik İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki göstererek, "Samimiyetine inanmak isteriz, ancak şimdiye kadar yaptıkları buna engel oluyor. Helalleşelim demekle mağdurların mağduriyetlerinin giderilmesi mümkün değil" dedi.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “Geçmişe takılmamalıyız. Helalleşmenin özünde gelecek var” açıklamasıyla ilgili "Kılıçdaroğlu, mensup olduğu zihniyet tarafından geçmişten bugüne özellikle müslümanca yaşamak isteyen insanımıza yapılan zulüm ve haksızlıklara pişmanlığını dile getirip mağdurlarla helalleşmek istediğini söyleyip 2023 seçimleri öncesi gündeme oturuyor. Samimiyetine inanmak isteriz, ancak şimdiye kadar yaptıkları buna engel oluyor. Helalleşelim demekle mağdurların mağduriyetlerinin giderilmesi mümkün değil. Mağdurları sıralamaya kalksak sayfalar yetmez" dedi.

Kepez, "Bir imam hatipli ve 28 Şubat mağduru olarak ben ve ailem ve benim gibi bir çok aile hakkını asla helal etmeyecek. Daha önce seçim öncesi çarşaflı kadınlara rozet takıp başörtüsü dağıtıp cuma namazlarında boy gösterip yarım yamalak Yasin suresi okumaya çalışıp 'bakın bizde sizin gibiyiz' diyerek saf Müslümanları kandırıp oylarını alıp koltuğa oturduktan sonra İBB genel sekreter yardımcısı bayan tarafından başörtülü çalışanlara, kokuyorsunuz, itfaiyeciler sizi bir gece misafir etsin diye terbiyesizce konuşup onların şahsında tüm başörtülü Müslümanlara hakaret etme adiliğini gösterenler ve aynı zihniyette olanlar ne kadar inandırıcı olabilir. Bunlardan ziyade 40 yıllık yol arkadaşlarını bırakıp, yıllarca yaptıkları ortada olan CHP zihniyeti ile flört yapmaya kalkanlar, mağdurlar asla sizi affetmeyecek, onların ahları ile yanıp gözyaşlarında boğulacaksınız. Rahmetli Erbakan hocamızı boncuk boncuk terleten, olmadık hakaret ve iftiraları atanlar, başörtüsü ve sakal yüzünden işlerinden ve okullarından atılıp yuvaları dağılan ve psikolojik travma geçirenler uydurma gerekçelerle hapishanelere atılanlar ve aileleri ve dahi okul kitaplarında yazılı olan bir şiiri okudu diye mahkum edilip hapse attıkları, muhtar dahi olamayacak diye zil takıp oynadıkları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da asla sizi affetmeyecek. Helalleşmiyoruz, helalleşmiyoruz, helalleşmiyoruz. İnsanların insanca yaşadığı, sevgi, saygı ve hoşgörünün hakim olduğu, yaratılanlara değil sadece yaratan Allah'a kul olunan bir dünya dileğimle" dedi.

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