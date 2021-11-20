Bilecik'te samanlık yangının 600 balya saman kül oldu

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Bilecik'te meydana gelen samanlık yangınında 600 balya saman yanarak kül olurken, olayda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Üyük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zeki Söğüt isimli vatandaşın evinin bahçesindeki ahır ve samanlık bölümünde elektrik kablosundan kaynaklanan yangın çıktı. Yangın, Vezirhan ve Gölpazarı itfaiyeleri müdahale ederken yangın yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmez iken samanlık bölümünde bulunan yaklaşık 5 bin TL değerindeki 600 adet saman balyası yanarak zarar gördü.

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