İnhisar Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi 4 milyon 675 bin

Bilecik'in İnhisar ilçesinde kasım ayı belediye meclis toplantısı yapılırken, belediyenin 2022 bütçesi 4 milyon 675 bin lira olarak belirlendi.

İnhisar Belediyesi kasım ayı belediye meclis toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Kepez başkanlığında yapıldı. 2022 yılı bütçe ve gelir tarifesi görüşüldüğü toplantı sonrası bir açıklama yapan Başkan Kepez, "Yapılan görüşmeler sonucunda belediyemizin 2022 yılı gelir ve gider bütçesi 4 milyon 675 bin TL olarak plan bütçe komisyonundan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi. Yine komisyondan gelen gelir tarifesi sadece araç kiralama ile ilgili kalemlerde artış yapılarak diğer kalemler de 2021 yılı tarifesi değiştirilmeden oy birliği ile kabul edildi. Hemşerilerimizin meskenlerde kullandıkları şebeke suyuna sıfır zam yapılarak insanlarımızın temel ihtiyacı olan su 2019 yılından itibaren zamsız olarak vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Amacımız hakkın rızasını gözeterek halka hizmet" dedi.

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