Bilecik'in en büyük parkı için dolgu çalışması başladı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin: "Bilecik’in 20 bin metrekarelik en büyük parkı için dolgu çalışmasını sürdürüyoruz’’

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kent genelinde devam eden çalışmaları incelemesi sonrasında yaptığı açıklamada, "Bilecik’in 20 bin metrekarelik en büyük parkı için dolgu çalışmasını sürdürüyoruz’’ dedi.

Başkan Şahin, beraberinde ilgili birim müdürleri ile Ertuğrulgazi Mahallesi Meram Sitesi yanında devam eden dolgu çalışmalarını inceleyerek, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Bilecik Belediyesi’nin şu an şehrin birçok mahallesinde birden fazla çalışmayı gerçekleştirdiğine dikkat çeken Başkan Şahin, "Vatandaşlarımızın da gördüğü üzere şu an Bilecik Belediyesi her yerde şantiye kurmuş halde ve çalışıyor. Bir yandan altyapıda büyük çalışmalar gerçekleştiriyoruz, diğer yandan diğer temel hizmetleri yerine getiriyoruz. Bu güzel çalışmalarımızdan birisi de Ertuğrulgazi Mahallesi Meram Sitesi önünde devam eden dolgu çalışması. Buradaki dolgu çalışması tamamlandığında seyir terasları, yeşil alanları, çocuklar ve yetişkinler için spor noktaları ve birçok faaliyetin yapılabileceği Bilecik’in en büyük parkını yapacağız. Burada ayrıca biliyorsunuz geçen yıl güzel bir yol yaptık ve yol nasıl yapılması gerekiyorsa o şekilde yaptık. Umarım bundan önce kilit taşı üzerine asfalt yapanlar burada yolun nasıl yapıldığını öğrenmiş olurlar. Şehrimiz ve mahallemize hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.

