Pazaryeri'nde yol ve kaldırımlar yenileniyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde belediyenin yol ve kaldırım yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

İlçede altyapı çalışmasının tamamlandığı sokaklarda kilitli parke çalışmaları yapan Pazaryeri Belediyesi, kronikleşen kanalizasyon sorunlarını kökünden çözerek vatandaşların uzun yıllar sorun yaşamamasını hedefliyor. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “İlçemizde kanalizasyon sorunlarımızı çözüme kavuşturuyoruz ve hiç kilitli parke taşı olmayan eski yerleşim yerlerindeki sokaklarımızda hem kanalizasyon hem de kilitli parke taşı çalışması yapıyoruz. Bunun yanında

bozulan ve yeni açılan sokaklarımızda kanalizasyon ve parke çalışmaları yapıyoruz. Kronikleşen kanalizasyon

sorunlarını kökünden çözerek uzun yıllar sorun yaşamadan hemşehrilerimizin hizmet almasını sağlıyoruz. Daha temiz düzenli bir Pazaryeri için çalışmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımız sırasında sabır ve anlayış gösteren hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Bu yıl 3 bin metrekareyi aşkın parke çalışması yaptık. Bu çalışmayı yaparken de belediyemiz bütçesinden sadece işçilik masrafı çıktı. Malzeme çevre şehircilik bakanlığımızın hibe desteği ile temin edildi. Bu çalışmalarımız 2022 yılında artarak devam edecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.